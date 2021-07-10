Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту гибели крановщицы после падения крана

ТАСС, 10 июля. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы в результате падения крана на строительной площадке в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 10 июля на строительной площадке жилого дома по проспекту Мира в Набережных Челнах порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Проверку по факту инцидента также начала прокуратура Татарстана.