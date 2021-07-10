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Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту гибели крановщицы после падения крана

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве

ТАСС, 10 июля. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы в результате падения крана на строительной площадке в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 10 июля на строительной площадке жилого дома по проспекту Мира в Набережных Челнах порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Проверку по факту инцидента также начала прокуратура Татарстана.

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