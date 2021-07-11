На месте падения Ан-26 на Камчатке приостановили поиски

ТАСС, 11 июля. Спасатели приостановили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Приостановлены", - сказали в пресс-службе главка. Поиски нет возможности проводить во время приливов и с наступлением темноты. В воскресенье к работам привлекалась группа водолазов.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Поиски на месте крушения ведутся в прибрежной полосе, а также на сопке, где находится часть обломков.