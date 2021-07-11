Десять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Десять из одиннадцати пострадавших госпитализированы после ДТП с участием пассажирской "Газели" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра медицины катастроф КБР Алим Карданов.

"12 человек пострадали, один из них погиб, одного [медики] отпустили, десять [отправлены] по стационарам. Четверо [находятся] в Республиканской клинической больнице и шестеро - в Баксанской районной больнице", - сказал он.

По данным регионального Минздрава, детей среди пострадавших нет. Одна из пострадавших переведена в отделение челюстно-лицевой хирургии РКБ. В райбольнице находятся пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами.

Столкновение легкового Mercedes и пассажирской "Газели" произошло в воскресенье вечером в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 434-м км федеральной автодороги "Кавказ".