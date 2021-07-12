Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения тете оппозиционера Гудкова по делу об ущербе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура требует заменить меру пресечения тете оппозиционера Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой с прописки о невыезде на запрет определенных действий. Об этом журналистам сообщил сам Гудков.

"Ермиловой хотят изменить подписку о невыезде на запрет определенных действий (некий аналог домашнего ареста) по требованию прокуратуры. Заседание по этому вопросу пройдет в Мосгорсуде", - сказал он.

Ермиловой предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы с особо крупным ущербом) УК РФ. По версии следствия, ущерб от действий Ермиловой составляет миллион рублей.

Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 гг. ООО "Сектор-2А", возглавляемым Ермиловой. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Подозреваемым по делу является также Дмитрий Гудков. Ранее у политика и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать ему меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом. После допроса Гудков уехал из России на Украину.

По словам Гудкова, суть обвинения в следующем: его тетя арендовала подвал в Таганском районе Москвы, через какое-то время департамент городского имущества поднял за него арендную плату, после этого Ермилова перестала его снимать. Однако, по версии следствия, она все равно нанесла своими действиями ущерб.