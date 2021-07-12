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Обрушение здания во Флориде

Число погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде возросло до 94

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила, что судьба 22 человек остается неизвестной

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще четверых погибших, общее число жертв достигло 94. Об этом в понедельник сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в Facebook.

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"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 94", - сказала она. Кава добавила, что судьба 22 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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