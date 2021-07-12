Прокуратура согласна выделить дело экс-сенатора Арашукова в отдельное производство

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Представитель гособвинения согласился выделить дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и ряда других фигурантов в отдельное производство. Об этом ТАСС рассказала адвокат Ирина Гриненко, которая защищает одного из обвиняемых по делу.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Защита заявила ходатайство о выделении дела Арашуковых, а также ряда других фигурантов, в отношении которых не возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества или участие в нем"), в отдельное производство. Это и экс-глава [управления] СК по КЧР Казбек Булатов. Представитель прокуратуры согласилась с этим ходатайством", - сказала Гриненко, которая защищает по делу экс-следователя Андрея Филиппова. По словам адвоката, решение по этому ходатайству будет принято 15 июля.

Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 309 ("Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"), ч. 2 ст. 306 ("Заведомо ложный донос") УК РФ.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309, ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Фигурантами уголовных дел стали также бывший и. о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный Андрей Филиппов, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых. По делу также проходят около 400 свидетелей.