В Саратове СК начал проверку после ДТП с маршруткой, в котором пострадали 11 человек

САРАТОВ, 13 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратове, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Организована доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Утром во вторник в Кировском районе Саратова произошло столкновение грузовика и "Газели", в результате получили травмы 11 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

Как уточнили ТАСС в Минздрава, в результате ДТП в стационары доставлены четыре человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека доставлены в травмпункт, они будут проходить лечение амбулаторно. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.