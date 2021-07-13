В Суоярвском районе Карелии сняли режим ЧС

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Карелии сняли режим ЧС в Суоярвском районе, где в понедельник на площади 470 га был локализован лесной пожар на территории Вешкельского лесничества. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

В Суоярвском районе 7 июля был введен режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. Возгорание в Вешкельском лесничестве удалось локализовать спустя шесть дней после обнаружения первого огня, к тушению привлекли 118 человек.

"В муниципальном образовании "Суоярвский район" снят режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Так как в связи с выпавшими дождями показатель пожарной опасности снизился до второго класса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете установился самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Лесной пожар в Суоярвском районе был обнаружен с патрульного самолета днем 6 июля на площади 8 га. Борьбу с огнем осложняла стоявшая в течение месяца жаркая погода без осадков. На выходных на месте пожара прошел дождь. Для оценки ситуации и разработки плана полной ликвидации пожара территорию лесничества облетел самолет Cessna.

В Карелии действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, использовать открытый огонь в лесном фонде, под кронами деревьев. С начала сезона всего в лесах республики возникло 140 пожаров на общей площади 1 163,7 га. В прошлом году на эту дату были зафиксированы 108 возгораний на площади 447,4 га.