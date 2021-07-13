В Вологодской области нашли в реке тело мужчины, пропавшего после столкновения двух лодок

ВОЛОГДА, 13 июля. /ТАСС/. Участники поисков обнаружили и достали из реки тело мужчины, который пропал при столкновении двух моторных лодок 10 июля в Вологодской области, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону. Инцидент произошел в месте слияния рек Сухона и Вологда, из восьми человек в лодках один пропал, трое получили различные травмы.

"12 июля вблизи поселка Устье-Вологодское обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1972 года рождения. Его поиски велись с 10 июля после столкновения моторных лодок на реке Сухоне. В поисках участвовали сотрудники МЧС России, полиции и местные жители", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения области, пострадавшие в результате столкновения лодок мужчина и женщина были доставлены в областную клиническую больницу, 14-летняя девочка - в Вологодскую областную детскую клиническую больницу с различными травмами.

По факту ЧП Вологодская транспортная прокуратура ведет проверку, причины происшествия выясняются.