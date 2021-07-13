Умер сотрудник, получивший ожоги при технологической вспышке в лаборатории в Томске

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудник лаборатории "Биолит" в Томске, который в результате технической вспышки на производстве получил тяжелые травмы, умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался", - сообщили в пресс-службе.

8 июля сотрудник лаборатории в Томске получил ожоги в результате технологической вспышки на производственной площадке. Он был помещен в реанимацию Томской областной больницы в тяжелом состоянии. Прокуратурой и СК по факту инцидента были начаты проверки.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел на производственной площадке ООО "Биолит". Как сообщается на сайте компании, она занимается производством биологически активных добавок из растительного сырья.