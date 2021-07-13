Мужчина, угрожавший выбросить ребенка из окна в Иркутске, накануне избил жену

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Житель Иркутска, во вторник угрожавший выбросить из окна квартиры на 14-м этаже своего трехлетнего сына из-за ссоры с женой, накануне избил ее. На лице женщины видны следы побоев, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Накануне он причинил ей [супруге] телесные повреждения, это очевидно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следы побоев видны на лице женщины.

Он также сообщил, что квартира, в которой произошел инцидент, не принадлежит семье, она была арендована. Информация о том, была ли семья благополучной и не привлекала ли ранее внимание социальных служб и правоохранительных органов, будет проверяться.

Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже жилого дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. По данным полиции, одной из причин происходящего являлись проблемы в семье. Переговоры с участием матери ребенка и психолога МЧС продолжались несколько часов, впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что мужчина утверждал, что происходящее связано с изменой его жены, он требовал у нее отказаться от ребенка. Также полиция проверяет информацию о том, что женщина ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением об угрозе жизни и здоровью.