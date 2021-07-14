В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе автосервиса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании автосервиса в промзоне в Балашихе. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 01:52 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в Балашихе по адресу: Объездное шоссе, дом 8, поступила в 18:18 мск во вторник. К моменту прибытия первых пожарных подразделений площадь возгорания составляла 1,4 тыс. кв. м., позже она выросла до 1,5 тыс. кв. м. В 23:23 пожарным удалось локализовать пожар. Эвакуация людей не проводилась. Информация о пострадавших не поступала.