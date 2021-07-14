СК начал проверку по инциденту с подростками, потушившими Вечный огонь в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Следователи СК РФ начали доследственную проверку по инциденту с двумя 16-летними девочками, которые потушили Вечный огонь в Сыктывкаре, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Республике Коми.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео от очевидцев происшествия, на котором запечатлен дым от потухшего Вечного огня на мемориале и уходящие от него две девочки.

"В средствах массовой информации размещены видео и публикация об инциденте с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь. По данному факту следственными органами СК РФ по Коми организована доследственная проверка. В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего, а также виновных в случившемся лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел вечером 13 июля. Девочек отследили по камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город". На место выехал экипаж, девочек оперативно установили и доставили в отделение полиции. Предварительно, обе находились в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту составят материал об административном правонарушении. По остальным правонарушениям собираются материалы. Одна из девочек состоит на учете в полиции. Работу Вечного огня оперативно восстановили.