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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

В Геленджике полностью расчистили завалы на месте взрыва газа в гостинице

Специальная комиссия обошла поврежденные дома и зафиксировала ущерб

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Завалы на месте взрыва газа в гостинице в Геленджике полностью расчищены, поврежденные автомобили убраны с проезжей части. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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"На сегодняшний день на месте происшествия по ул. Советской в Геленджике расчищены завалы, поврежденные машины убраны с проезжей части", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также специально созданная комиссия обошла все домовладения, которые были повреждены при взрыве. Составлены акты, зафиксирован ущерб.

 

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РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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