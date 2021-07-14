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Электроснабжение села Некрасовка в Приамурье восстановлено

Специалисты подключили к электроснабжению 140 домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты подключили к электроснабжению все 140 домов в селе Некрасовка в Амурской области, которые были отключены вечером во вторник из-за обрыва проводов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Белогорского района.

"Энергоснабжение восстановили в Некрасовке. Специалисты ДРСК (Дальневосточной распределительной компании - прим. ТАСС) поменяли все провода высоковольтной линии. И к 16:30 свет появился во всех домах сельчан", - сказали в пресс-службе администрации района.

Во вторник из-за сильного ветра в Некрасовке произошло аварийное отключение 141 жилого дома, в которых проживают более 360 человек, школы и культурно-досугового центра.

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозе усиление до 15-18 м/с.

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