Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело о махинациях с больничным в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова в связи с истечением сроков давности. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Абакумова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, дело прекращено по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено несколько лет назад после того, как Абакумов предоставил по месту службы медсправку, однако сам в этот момент находился не на лечении, а уехал из Петербурга по личным делам. Позже стало известно, что уголовное дело было прекращено по постановлению прокуратуры. Однако в сентябре 2019 года расследование дела в отношении Абакумова было возобновлено, в июле 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Абакумова.