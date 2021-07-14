Пострадавшего в аквапарке в Казани ребенка выписали из реанимации

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Врачи выписали из реанимации ребенка, который пострадал в аквапарке в Казани. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Один ребенок пока остается в ДРКБ [Детская республиканская клиническая больница]. Переведен из реанимации в отделение. Состояние стабильное", - рассказали в ведомстве.

Всего из аквапарка "Ривьера" 12 июля доставили в больницу шестерых человек, в том числе пятерых детей. Предварительно, из-за отравления хлором. Один взрослый и четверо детей от нахождения в стационаре отказались, отпущены под медицинское наблюдение.

По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во вторник, 13 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственного управления региона доложить обо всех обстоятельствах происшествия.