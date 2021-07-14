В суд направили дело самарца, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фото Гитлера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело жителя Самары, разместившего фотографию Гитлера в социальных сетях и на сайте "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Самары Андрея Шабанова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Дело направлено в Самарский областной суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

В апреле и мае 2020 года Шабанов разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" записи и фотоизображения с текстами, в которых отрицаются факты освобождения Европы Советским Союзом в ходе Второй мировой войны, содержится негативная информация о Дне Победы, а также о символе воинской славы России - Георгиевской ленте. Кроме того, 8 мая 2020 года он загрузил фотоизображение Адольфа Гитлера и разместил заявку для демонстрации этого изображения на сайте "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.