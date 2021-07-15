Экспертиза первых останков с места падения Ан-26 на Камчатке займет около 1,5 месяца

ТАСС, 15 июля. Экспертиза первых останков, найденных на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, займет около 1,5 месяцев. Исследования будут проводиться в лаборатории Российского центра судебно-медицинских экспертиз в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Камчатки.

"Следователи следственного комитета доставили биоматериалы для проведения генетической экспертизы в генетическую лабораторию Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр судебно-медицинских экспертиз" Минздрава России (г. Москва). По поручению Министерства здравоохранения РФ генетическое исследование должно быть выполнено в кратчайшие сроки. Срок проведения экспертизы первых образцов биоматериала, доставленных в Москву, займет порядка 1,5 месяца. При обнаружении фрагментов тел в дальнейшем их образцы также будут направлены в Москву для исследований", - сообщил начальник краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Ирек Зиганшин, которого процитировала пресс-служба.

Работы по обнаружению тел погибших на месте крушения самолета под Паланой велись в течение шести дней. Вопросы, связанные с опознанием, выдачей останков и захоронением тел погибших, будут решаться следственным отделом после получения результатов генетических экспертиз. После установления родства погибших будут выданы медицинские справки о смерти, уточняется в сообщении.

Авиакатастрофа произошла 6 июля в 3,8 километрах севернее от аэропорта в Палане. На борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, двое из которых несовершеннолетние, и шесть членов экипажа. Никто не выжил. На Камчатке в связи с крушением ввели режим ЧС.