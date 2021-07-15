"Известия": мошенники усовершенствовали схему со звонками якобы от сотрудников банка

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности, добавив в нее еще один элемент - "личного страхового агента". Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

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Обычно во время разговора мошенники после убеждений в том, что сохранность денег на банковском счете жертвы под угрозой, предлагают перевести их на якобы "безопасный" счет, а теперь еще и предлагают обратиться к "личному страховому агенту", контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре с банком на оказание услуг. Поскольку обычно договора нет под рукой, злоумышленники называют имя и номер сообщника, которому клиент должен перезвонить самостоятельно. Мошенник, выдающий себя за страхового агента, подтверждает, что деньги в опасности, и что реквизиты "безопасного" счета верны.

Кроме того, существует видоизмененная схема, в которой мошенники предлагают перевести деньги на счет якобы представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно. Также видно, что все меньше схем предусматривает использование кода SMS-подтверждения. Вместо этого преступники уговаривают жертву сделать перевод полностью самостоятельно", - пояснил газете основатель DLBI Ашот Оганесян.

В Банке России указали на то, что сотрудники финансовых организаций никогда не просят переводить деньги на другие счета.