Лесной пожар в Суоярвском районе Карелии, угрожавший поселку, локализовали

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Пожар в Суоярвском районе Карелии вблизи поселка Найстенъярви локализовали. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры республики.

В четверг в Суоярвском районе ввели режим ЧС в связи с природным пожаром вблизи поселка Найстенъярви, где проживают около 1 тыс. человек. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 30 га, эвакуировали 70 человек.

"В настоящее время пожар локализован, идет создание дополнительных минерализованных полос вокруг населенного пункта. Сотрудниками Главного управления МЧС России по республике по факту пожара проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар подошел на расстояние 1,5-2 км от жилых домов. В поселке побывал прокурор Суоярвского района. Он проверил условия в здании школы, куда эвакуировали девять человек, в том числе шесть детей, обеспечение людей питьевой водой и предметами первой необходимости. Представитель надзорного органа также не обнаружил препятствий подъезду техники к озеру для забора воды.

Всего к тушению пожара привлекли 88 человек, используется 19 единиц техники, включая пожарный поезд. "Ход и результаты проверки, действия уполномоченных органов по предотвращению угрозы населению поселка взяты прокуратурой республики на контроль", - добавили в прокуратуре региона.

14 июля на всей территории Карелии из-за лесопожарной обстановки ввели режим повышенной готовности, в четырех районах запретили посещение лесов. По данным федеральной Авиалесоохраны на 15 июля, в республике зафиксировали 43 пожара на землях лесного фонда на площади 726 га.