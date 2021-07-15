В Коми возбудили уголовное дело по инциденту с подростками, которые потушили Вечный огонь

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента с двумя девочками, потушившими Вечный огонь на мемориале в Сыктывкаре. Дело возбуждено по статье о повреждении мемориальных сооружений, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Следственными органами СК РФ по результатам доследственной проверки инцидента с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, действиям виновных лиц дадут соответствующую правовую оценку, добавили в следственном управлении. Ранее в четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил это разбирательство на контроль.

По первоначальной информации пресс-службы МВД по Коми, инцидент произошел вечером 13 июля. Девочек 2005 года рождения отследили по камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город", девочек оперативно установили, доставили в отделение полиции. По предварительной информации, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту будет составлен административный материал. Одна из девочек состоит на учете в полиции.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального МВД, девочки объяснили, что хотели проверить, "погаснет ли огонь от спиртного". Работу мемориала оперативно восстановили.