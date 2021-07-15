Глава СК поставил на контроль инцидент с подростками, потушившими Вечный огонь в Коми

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия на мемориале "Вечная слава" в Республике Коми, который потушили две несовершеннолетние девочки, говорится в сообщении СК РФ.

"Накануне в СМИ размещены видео и публикация об инциденте с участием подростков на мемориале "Вечная слава" в Сыктывкаре, которые потушили Вечный огонь. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Коми организована доследственная проверка. Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК по республике тщательно изучить все обстоятельства и причины произошедшего, провести комплекс проверочных мероприятий и при наличии оснований по результатам доследственной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

По первоначальной информации пресс-службы МВД по Коми, инцидент произошел вечером 13 июля. Девочек 2005 года рождения отследили по камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город". На место выехал экипаж, девочек оперативно установили и доставили в отделение полиции. Предварительно, обе находились в состоянии алкогольного опьянения, по данному факту будет составлен материал об административном правонарушении. Одна из девочек состоит на учете в полиции. Работу мемориала оперативно восстановили.