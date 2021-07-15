В Геленджике оказали помощь в отправке на родину тела погибшего при взрыве в гостинице

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика оказали помощь семье погибшего при взрыве в гостинице в отправке тела в Невинномысск, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В город приехала семья погибшего мужчины. Ей оказана всестороння помощь: организовано сопровождение, помогли с ритуальной атрибутикой и репатриацией тела в родной город - Невинномысск", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии города добавили, что также в Геленджик прибыла семья одного из пострадавших, членов семьи разместили в санаторно-курортном учреждении города. По данным администрации, из пятерых пострадавших на данный момент трое остаются в городской больнице Геленджика, двое транспортированы в краевой ожоговый центр.

Также в мэрии добавили, что жители поврежденных при взрыве 16 соседних домов получат единовременную выплату в размере от 10 до 50 тыс. рублей, в зависимости от степени нанесенного ущерба, а после определения виновника произошедшего смогут обратиться в суд с гражданским иском, чтобы взыскать с него ущерб, им будет оказана необходимая юридическая помощь.