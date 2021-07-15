В Иркутске подтопило 116 дачных участков из-за повышения уровня воды в Ангаре

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Подтопление 116 дачных участков и 14 домов произошло в Иркутске из-за увеличения расхода воды на Иркутской ГЭС и повышения уровня реки Ангары. Об этом в четверг сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram.

"Сейчас в воде 116 участков, 14 дачных домов, в которых живут 12 человек", - говорится в сообщении.

По словам Кобзева, в четверг ситуацию обсудили на оперативном совещании. Синоптики доложили, что в ближайшее время погода будет неустойчивой. Есть вероятность, что уровень озера Байкал продолжит подниматься, значит, придется еще увеличивать расход воды на Иркутской ГЭС. Однако до 19 июля, сообщил Кобзев, расход повышать не будут.

Как сообщал ТАСС, в среду на Иркутской ГЭС в третий раз за июль увеличили расход воды из-за повышенного притока в Байкал. Со 2 июля расход был увеличен с 2 500 до 2 800-2 900 куб. м в секунду, с 12 июля - до 3 000, с 14 июля - до 3 100. По информации Росводесурсов, в дальнейшем расход могут повысить до 3 300-3 600 куб. м в секунду, так как в июле приток в Байкал может составить до 1,5 раза больше нормы.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.