В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 34 вагонов

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Ремонтные бригады Забайкальской железной дороги вечером в четверг полностью восстановили движение в Могочинском районе Забайкалья, где с рельсов сошли 34 вагона с углем. Об этом сообщила пресс-служба ЗабЖД.

Сход вагонов двух грузовых поездов произошел на перегоне Нанагры - Урюм в ночь на 15 июля. По предварительной версии, причиной стал размыв пути после сильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов.

"15 июля в 16:20 (мск) завершены восстановительные работы на перегоне Нанагры - Урюм Могочинского района Забайкальской железной дороги, где 14 июля произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По маршруту начали движение задержанные пассажирские поезда дальнего следования № 2 (Москва - Владивосток), № 392 (Чита - Благовещенск), № 62 (Москва - Владивосток), № 12 (Самара - Владивосток).

Также с отставанием от графика следуют поезда № 1 (Владивосток - Москва), № 11 (Владивосток - Самара), № 391 (Благовещенск - Чита).