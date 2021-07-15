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В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП с 11 пострадавшими под Саратовом

Авария произошла из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Выезд легкового автомобиля на встречную полосу, по предварительным данным, стал причиной ДТП, в котором пострадали 11 человек, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла на трассе Саратов - Волгоград в Саратовском районе, столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. В СК РФ по региону сообщили, что пострадали 11 человек, ведется доследственная проверка.

"Водитель Kia Optima не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем "Газель". [Затем] Kia допускает столкновение с Mercedes-Benz с полуприцепом, Volvo и Citroen, - говорится в распространенном сообщении.

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РоссияСаратовская область
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