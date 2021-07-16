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В Саратове восстановили движение поездов, нарушенное из-за падение грузовика с моста

Поезда ходят в штатном режиме в обоих направлениях

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Движение поездов, нарушенное накануне из-за падения грузовика с моста на газопровод в Саратове, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в пятницу

В четверг на 1-м жилучастке грузовик упал с моста на газовую трубу и загорелся, пострадал его водитель. Из-за повреждения контактной сети и нарушения габаритов пути были задержаны пригородные поезда, пассажирские поезда пригородного и дальнего следования были направлены по альтернативному маршруту.

"В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, задержанные пригородные поезда прибыли на конечные станции", - говорится в опубликованном сообщении.

В связи с аварией также нарушено газоснабжение и электроснабжение в трех микрорайонах города, остановлено движение по мосту. Районная администрация обещала восстановить коммуникации в пятницу.

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