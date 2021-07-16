Площадь пожара на мусорном полигоне около Евпатории составляет 1,6 тыс. кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Площадь пожара на мусорном полигоне около крымского города-курорта Евпатории составляет около 1,6 тыс. кв. м, угрозы населению нет, сообщил ТАСС в пятницу глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Ранее он сообщал, что на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло возгорание, предварительная причина - поджог.

"Площадь возгорания - 1,6 тыс. кв. м. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Пожар дальше границ полигона не выходит", - сказал Тихончук.

По его данным, в настоящее время открытого горения нет, продолжается тление. "Принято решение тушить ограничением кислорода. С самосвалов землей засыпают очаги. Также работают семь единиц водовозок, четыре единицы техники МЧС", - добавил собеседник агентства.

Тихончук ранее отмечал, что тушение может занять несколько дней - ситуация осложняется погодными условиями - в ближайшие дни ожидается жара. В связи с "угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера" прошло заседание комиссии по ЧС, также собирался оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры в пятницу, ведомство начало проверку по факту возгорания мусорного полигона на западе республики.