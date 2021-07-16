Пожар произошел на мусорном полигоне в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на мусорном полигоне МУП "Экоград" в Евпатории. Существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил глава администрации города Роман Тихончук в пятницу в своем Instagram-аккаунте.

"Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций", - написал он. Тихончук отметил, что в связи с "угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера" прошло заседание комиссии по ЧС, также собирался оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.