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Пожар произошел на мусорном полигоне в Евпатории

По информации властей города, в связи с ЧП есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на мусорном полигоне МУП "Экоград" в Евпатории. Существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил глава администрации города Роман Тихончук в пятницу в своем Instagram-аккаунте.

"Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций", - написал он. Тихончук отметил, что в связи с "угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера" прошло заседание комиссии по ЧС, также собирался оперативный штаб по ликвидации угрозы ЧС.

Тихончук также сообщил, что в качестве предварительной причины возгорания рассматривается поджог. "Ситуация осложняется погодными условиями. По прогнозу, в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода", - добавил глава администрации.

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