Bild: наводнение привело к разрушению домов в городе Эрфтштадт

ТАСС, 16 июля. Наводнение вызвало разрушение домов в городе Эрфтштадт, который находится недалеко от Кельна. Об этом сообщила в пятницу газета Bild .

"Есть жертвы", - сказала представитель администрации округа Кельна, не уточнив, однако, их количество.

По информации Bild, число погибших может возрасти, так как не все жители покинули затопленные районы. Многие люди заперты в своих жилищах, экстренные службы эвакуируют пострадавших на лодках. В четверг вечером из-за разгула стихии была прекращена работа находящегося неподалеку аэропорта Кельн/Бонн.

С понедельника на западе и юго-западе Германии продолжаются ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Соболезнования семьям погибших выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам. При этом глава правительства ФРГ заметила, что масштабы последствий разрушительного наводнения на западе Германии в полной мере можно будет оценить лишь в последующие дни.