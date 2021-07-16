Губернатор Томской области возглавил оперативный штаб по поиску пропавшего Ан-28

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб, который создан для поиска самолета Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областной администрации. Самолет, выполнявший рейс Кедровый - Томск, перестал выходить на связь.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28. Самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация", совершавший рейс по маршруту Кедровый - Томск, перестал выходить на связь, был зафиксирован сигнал аварийного маяка. На поиск пропавшего самолета направлены два вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на борту самолета находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен.