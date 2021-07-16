Свыше 360 человек пострадали при наводнении в одном районе ФРГ

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 360 человек пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении полиции в Кобленце.

"В результате катастрофы в районе Арвайлер по состоянию дел на настоящий момент погибли 62 человека. Есть опасения, что их будет больше", - отметили в правоохранительных органах. "Кроме того, полицейскому управлению известно в общей сложности о 362 пострадавших", - говорится в сообщении. Не исключается, что это число также возрастет.

"Мобильные и телефонные сети в районе частично не работают. Очень сложно с кем бы то ни было связаться", - констатировали в правоохранительных органах. "Из-за непогоды закрыто или же непригодно для движения множество дорог", - сообщили в полиции.