Ространснадзор проведет проверку после происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку по факту происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте ведомства.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Сибирская легкая авиация" по факту авиационного события с самолетом Ан-28 в Томской области",- говорится в пресс-релизе службы.

В Ространснадзоре отметили, что для проверки деятельности эксплуатанта уже создана комиссия. Глава территориального управления Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рожко находится на месте происшествия, добавили в ведомстве.