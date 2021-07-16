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Ространснадзор проведет проверку после происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области

Для проверки деятельности эксплуатанта уже создана комиссия
© Стрингер/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку по факту происшествия с самолетом Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте ведомства.

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"Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Сибирская легкая авиация" по факту авиационного события с самолетом Ан-28 в Томской области",-  говорится в пресс-релизе службы.

В Ространснадзоре отметили, что для проверки деятельности эксплуатанта уже создана комиссия. Глава территориального управления Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рожко находится на месте происшествия, добавили в ведомстве.

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