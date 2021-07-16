{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове восстановили движение по мосту, c которого упал грузовик

До постройки ограждения скорость движения по мосту ограничена до 40 км/ч

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей, нарушенное накануне из-за падения грузовика с моста на газопровод в Саратове, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу.

В четверг на 1-м жилучастке грузовик упал с моста на газовую трубу и загорелся, пострадал его водитель. "В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях, задержанные пригородные поезда прибыли на конечные станции", - говорится в сообщении. В связи с аварией также нарушено газоснабжение и электроснабжение в трех микрорайонах города, остановлено движение по мосту.

"После получения экспертного заключения движение по путепроводу на 1-м жилучастке полностью восстановлено. До обустройства ограждения скорость движения ограничена до 40 км/ч", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявили обвинение в превышении полномочий
Как заявили в СК, два преступления были совершены в 2011 и 2015 годах
Читать полностью