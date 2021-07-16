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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

На Ставрополье расширят дорогу после аварии с микроавтобусом с детской командой

Трассу расширят до 4 полос и установят ограждения

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Двухполосную дорогу расширят до четырех полос на территории Грачевского округа в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду из Волгограда. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края по итогам рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с краевым министром дорожного хозяйства и транспорта Евгением Штепой.

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"Губернатор потребовал отчет о принимаемых мерах после резонансного ДТП с участием автобуса из Волгоградской области на территории Грачевского муниципального округа. Как доложил министр, на этом участке планируется расширить трассу до четырех полос с установкой дорожного ограждения. Соответствующие вопросы прорабатываются министерством с Росавтодором", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что повышение безопасности дорожного движения в регионе является "постоянной задачей для министерства".

 

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РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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