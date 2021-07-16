Авиакомпания "Сила" возобновит полеты в Томской области после ЧП с Ан-28

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") возобновит 19-20 июля полеты в Томской области, которые сейчас прекращены из-за ЧП с самолетом Ан-28, совершившим жесткую посадку 16 июля. Для восстановления авиасообщения нужно перегнать другой самолет из Магадана в Томск, сообщил ТАСС генеральный директор компании Андрей Богданов.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

"Мы сейчас перегоняем самолет Ан-28 из Магадана в Томск. Это займет 2-3 дня. Я думаю, с 19-20 июля мы встанем в своем расписании", - сказал Богданов.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", который совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров 16 июля днем. Как сообщил ТАСС замдиректора авиакомпании Александр Гениевский, самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры проводились, самолет был технически исправен.

Позже установили, что самолет, на борту которого находились 18 человек, совершил жесткую посадку, командир экипажа сломал ногу, другие находившиеся на борту люди не получили серьезных травм. По факту инцидента Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организовали проверку, следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.