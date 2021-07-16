Превышение концентраций загрязняющих веществ не выявили на горящем в Крыму полигоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в окрестностях мусорного полигона около города-курорта Евпатория в Крыму. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

"Сделаны пробы воздуха и превышения предельно допустимых концентраций [загрязняющих веществ] не зафиксировано. [Фиксируются] возгорания локального характера, площадь 1400 - 1600 квадратных метров", - написал Тихончук.

Глава администрации добавил, что для тушения пожара задействовали 32 единицы техники - экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, комбинированные дорожные машины. "Возникающие возгорания проливаем водой, ограничивая его распространение, а также ровняем и утрамбовываем слоем грунта, - пояснил Тихончук. - Основная наша задача ограничить доступ воздуха в очаги горения".

Он добавил, что угрозы жизни и здоровья людей нет, отсутствует риск перехода огня на соседние территории.

16 июля на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло возгорание, предварительная причина - поджог. По данным властей, площадь пожара составляет около 1,6 тыс. квадратных метров. В главном управлении МЧС России по Республике Крым ТАСС сообщали о локализации пожара. Прокуратура Крыма начала проверку по факту возгорания на полигоне.