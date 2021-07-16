Священнику из Кировска, который застрелил собаку на горнолыжном склоне, назначили штраф

МУРМАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Бывшего настоятеля апатитского храма Константина Кузнецова, который в апреле застрелил собаку на горнолыжном склоне в Кировске Мурманской области, приговорили к штрафу в 15 тыс. рублей, сообщили в Кировском городском суде.

По словам очевидцев, священник жаловался, что собака по кличке Фрося, лаяла на него и его детей. Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, дал признательные показания, раскаялся в содеянном, а также активно способствовал расследованию.

"Постановлением Кировского городского суда Мурманской области уголовное дело обвиняемого в совершении жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в апреле на горнолыжном склоне в Кировске недалеко от Апатитов и вызвал большой общественный резонанс. Тело собаки обнаружили во время тренировки дети одной из горнолыжных школ Кировска. В суде установили, что Константин Кузнецов, находясь на парковочной стоянке территории горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" на расстоянии не менее 150 метров от подъема канатной дороги, достал из багажника принадлежащего ему автомобиля охотничье самозарядное ружье, направил в сторону собаки и выстрелил в нее, в результате чего собака получила телесные повреждения, которые привели к гибели животного. При этом физические страдания умирающего животного наблюдали присутствующие в непосредственной близости малолетние дети, что причинило им нравственные страдания.

По результатам внутренней служебной проверки в Мурманской епархии Кузнецова освободили от должности и запретили в священнослужении указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.