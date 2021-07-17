Межгосударственный авиационный комитет расследует жесткую посадку Ан-28 под Томском

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию и приступил к расследованию жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сказано в сообщении.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, происшествие с самолетом Ан-28 RA-28728 компании "Сила" произошло 16 июля в Бакчарском районе Томской области. На борту находились два члена экипажа, два техника и 15 пассажиров. Воздушное судно получило значительные повреждения.

Самолет Ан-28 авиакомпании выполнял рейс из города Кедрового в Томск. Пассажиры в результате происшествия не получили серьезных травм, командир Ан-28 сломал ногу. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры проводились, самолет был технически исправен.

Позже установили, что самолет совершил жесткую посадку. По факту инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.