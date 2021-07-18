Дело о жесткой посадке самолета Ан-28 поставлено на контроль центрального аппарата СК

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о жесткой посадке пассажирского самолета Ан-28 в Томской области поставлено на контроль центрального аппарата СК. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - сказано в сообщении.

Самолет Ан-28 выполнял рейс из города Кедрового в Томск. По данным СК, примерно на десятой минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателей не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления, при неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедрово Томской области. Экипаж самолета не докладывал о неполадках на борту, все предполетные процедуры были проведены, самолет был технически исправен.

На борту находились три члена экипажа, 15 пассажиров, в том числе четверо детей. В больницу Томска направлены командир воздушного судна с переломами ног и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение мозга. После осмотра врачей остальные пассажиры с ссадинами и ушибами отпущены домой. По факту инцидента Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка, следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.