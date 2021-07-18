Власти ФРГ предоставят более €300 млн помощи для устранения последствий наводнения

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Власти Германии предоставят более €300 млн в качестве срочной помощи для устранения последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом сообщил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

"Нужны общенациональные усилия. В среду во время заседания кабинета министров я предложу две вещи. Первое - срочную помощь", - сказал он. "При последнем наводнении были выделены намного больше €300 млн. И в данном случае потребуется, наверняка, столько же", - уточнил Шольц.

"Второе - мы должны создать основу для программы восстановления, с тем чтобы быстро отремонтировать разрушенные дома, дороги и мосты. По предыдущим катастрофам мы знаем, что речь может идти о миллиардах евро", - констатировал министр.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек.