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Возгорание на мусорном полигоне около Евпатории планируют локализовать до конца дня

Предварительная причина пожара - поджог

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) около города-курорта Евпатории Республики Крым планируется локализовать до конца суток воскресенья, сообщил в Facebook глава администрации города Роман Тихончук.

Ранее сообщалось, что возгорание на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло в пятницу, его предварительная причина - поджог.

"Продолжаем работы по локализации пожара на мусорном полигоне. Вчера все очень плодотворно потрудились. Работало более 50 человек и 30 единиц техники - это бульдозеры, самосвалы, поливочные машины, МЧС. Сегодня, по состоянию на 09:00 мск, осталось уже около 10% от первичного возгорания. <…> Мы максимально приложим все силы и, надеюсь, что сегодня работы будут завершены", - написал он.

Ранее глава администрации Евпатории сообщал, что тушение может занять несколько дней, поскольку ситуация осложняется жарой.

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