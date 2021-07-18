В МЧС предупредили о сильной жаре на Кубани и в Краснодаре до 21 июля

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Предупреждение о сильной жаре в Краснодарском крае и Краснодаре продлили по 21 июля включительно, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение по сильной жаре в Краснодарском крае и Краснодаре объявляется с 20 по 21 июля. По информации Северо-Кавказского УГМС, днем 20 и 21 июля в регионе, исключая Черноморское побережье, и Краснодаре сохранится сильная жара. Температура воздуха достигнет 40 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее экстренное предупреждение о сильной жаре в регионе крае было продлено до понедельника.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров, возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров. Жителям и гостям Краснодарского края запрещается разводить в лесах и в целом на природе костры, носить одежду из натуральных тканей и избегать находиться на солнце, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов принять предупредительные меры против природных пожаров, которые могут произойти из-за сильной жары. В частности, глава региона поручил провести опашку населенных пунктов на границах с полями и организовать патрулирование пожароопасных территорий.