На Кубани продлили предупреждение о сильной жаре

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о сильной жаре в Краснодарском крае продлено до понедельника. В некоторых районах региона воздух прогреется до плюс 40 градусов, сообщается в официальном Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу.

Накануне сообщалось, что сильная жара ожидается 15 июля на участках Анапа - Джубга с 15 до 17 часов, температура воздуха достигнет плюс 37 градусов.

"Завтра днем, а также 18 и 19 июля в крае (исключая Черноморское побережье) и муниципальном образовании г. Краснодар ожидается сильная жара: температура воздуха достигнет плюс 39-40 градусов", - говорится в сообщении.

ЦГМС Краснодарского края напоминает жителям, что на сегодняшний день местами в северо-восточных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса, что является опасным явлением, а в большинстве районов края, включая муниципальное образование г. Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса - неблагоприятное явление.