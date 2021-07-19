Суд в Токио приговорил одного соучастника побега Карлоса Гона к двум годам тюрьмы

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров, которые были признаны виновными в причастности к организации побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, Питер Тейлор - один год и восемь месяцев, отмечает агентство.

По данным Kyodo, в ходе слушаний по этому делу обвиняемые признали свою вину. Между тем они подчеркнули, что сочувствовали Гону, который сказал им, что его "пытают в Японии".

2 февраля бывший боец американского армейского спецназа 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу столичной прокуратуры. Следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.