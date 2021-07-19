"Сюрреалистичная и призрачная картина". Как Арвайлер переживает последствия наводнения

БАД-НОЙЕНАР-АРВАЙЛЕР /Германия/, 19 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) больше всего пострадал от последствий наводнения, которое на прошлой неделе обрушилось на запад Германии. Только в одном этом районе погибли более 110 человек. Корреспондент ТАСС посетил его центр - город Бад-Нойенар-Арвайлер.

Картина по мере приближения к разделяющей населенный пункт на две части небольшой реке Ар, которая в середине минувшей недели после проливных дождей внезапно вышла из берегов, удручающая, или, как днем ранее выразилась канцлер Германии Ангела Меркель, "сюрреалистичная и призрачная".

Первое впечатление от увиденного в городе - это шок: один из мостов через Ар разрушен - практически сломан пополам, груды обломков, перевернутые и разбитые машины, вывернутый асфальт, огромные ямы, которые обнажают разрушенную систему водоснабжения, упавшие деревья и столбы.

Кругом грязь и ил, которые, по мнению немецких экспертов, небезопасны. В условиях жаркой погоды и огромного количества спецтехники они высохли, в воздух поднимается коричневатая пыль, которая въедается буквально во все - кожу, одежду, покрывает толстым слоем автомобили.

Люди на пределе

Местные жители не любят внимания журналистов: около десятка раз при съемках разрушений от них звучали оскорбления. Замечания и просьбы не фотографировать звучат и в адрес добровольцев, которые помогают разбирать завалы. Многие люди находятся на грани отчаяния, они лишились своих домов, имущества, автомобилей, не говоря уже о тех, кто потерял родных и близких.

Тем не менее некоторые готовы поделиться своими переживаниями. Открыты для беседы и многочисленные добровольцы, которые прибыли сюда из самых разных точек Германии, но в первую очередь из близлежащих коммун и городов.

"Я приехал из соседнего города, много раз здесь отдыхал, до наводнения тут была идиллия", - отметил один из добровольцев. "Узнал из соцсетей о наборе волонтеров, сразу же записался", - рассказал он.

Помогать знакомой расчистить завалы вместе со своим отцом приехал 13-летний мальчик. Он любезно предложил воду - после проливных дождей в Арвайлер пришла жара.

Помощь пострадавшим

Один из местных жителей сообщил, что к нему неоднократно в течение дня обращались добровольцы с предложением помочь с разбором поврежденных вещей и мебели. "Я отказался, справлюсь сам. Я живу на первом этаже, вода начала затапливать квартиру с вечера и от часа к часу поднималась все выше, к утру был пик, когда она доходила до верхнего косяка дверей", - отметил собеседник агентства. По оценкам местных властей, уровень воды в реке на пике наводнения поднялся чуть ли не на 6 м. Мужчину приютили соседи на верхних этажах дома.

"Мы боялись, что вода поднимется еще выше, и уже были готовы взобраться на крышу", - рассказал местный житель. Он показал свою затопленную квартиру, вода стоит там до сих пор. "Все потеряно, но, честно говоря, я рад, что вообще жив, остальное - проходящее. Пока не знаю, останусь ли здесь или перееду в другое место, но так или иначе начну все с начала. Это уже неплохая новость", - поведал собеседник.

Молодая женщина рассказала, что фургоны и легковые автомобили поток воды нес как бумажные кораблики. Прямо у ее дома находится газораспределительная установка. Она окружена защитным ограждением из бетона.

"Сначала к этому ограждению принесло одну машину, потом вторую, третью. Если бы защита установки не выдержала, страшно подумать, что могло бы произойти", - сказала собеседница. Корреспондент ТАСС убедился, что ограждение действительно получило значительные повреждения, но устояло. Избежать взрыва удалось чудом.

"Я осталась у друзей. Они мне помогают все расчистить. Тут каждый помогает друг другу чем может. А как же иначе?" - отметила жительница.