Открытое горение в торговом павильоне в Истре ликвидировали

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня, а также ликвидировали открытое горение в торгом павильоне в Истре на площади 60 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 14:58 объявлена локализация пожара на площади 60 кв. м, а в 15:00 - ликвидация открытого горения. По уточненный данным, это торговый павильон", - сказал собеседник агентства.

В 14:26 в понедельник поступила информация о пожаре по улице Московской, дом 5б. Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что горит панельное здание Г-образной формы общей площадью 70 кв. м с пристройками 50 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно данным из открытых источников, внутри ТЦ помимо прочего находятся магазины сантехники, спецодежды и обуви, керамической плитки, мебели для кухни.