Меркель посетит зону бедствия в земле Северный Рейн-Вестфалия

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник планирует посетить федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия, которая сильно пострадала в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад страны. Об этом в понедельник сообщила газета Bild со ссылкой на канцелярию главы правительства ФРГ.

По ее информации, Меркель совершит визит в город Бад-Мюнстерайфель (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). В поездке главу правительства ФРГ будет сопровождать премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии и кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Во время посещения района Ойскирхен Меркель будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба от разгула стихии.

Кроме того, глава правительства Германии проведет встречи с представителями гуманитарных организаций, а также пострадавшими гражданами.

В воскресенье Меркель посетила коммуну Шульд в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где наводнение привело к обрушению жилых домов. Только в этом районе погибли как минимум 117 человек, пострадали не менее 749. Канцлер пообщалась со спасателями и пожарными, работающими на месте ЧП. В ходе визита главу правительства сопровождала премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 160 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.