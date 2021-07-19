СМИ: ущерб железным и автомобильным дорогам из-за наводнения в ФРГ может составить €2 млрд

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Власти Германии полагают, что ущерб, нанесенный железнодорожным путям концерна Deutsche Bahn и автомобильным дорогам в результате разрушительного наводнения, обрушившегося на запад страны, может достигнуть €2 млрд. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По предварительной оценке, затраты на восстановление одной только железнодорожной инфраструктуры составят около €1,3 млрд. При этом Министерство транспорта ФРГ подчеркнуло необходимость скорейшего ремонта разрушенных мостов, железнодорожного полотна, дорог и вышек сотовой связи в пострадавших от разгула стихии районах в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер во время посещения зоны бедствия - города Бад-Нойенар-Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) - оценил величину ущерба после наводнения в несколько миллиардов евро. "Это исключительная ситуация, с которой мы можем справиться, но только приложив максимум усилий на месте в рамках крупного национального плана", - заметил Зеехофер.

Ожидается, что окончательное решение относительно выделения государственной помощи пострадавшим регионам будет принято в среду.

В воскресенье концерн Deutsche Bahn сообщил о том, что ливни и наводнение на западе Германии привели к повреждению железнодорожных путей общей протяженностью более 600 км. Значительные повреждения причинены 80 железнодорожным станциям и вокзалам в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Около 2 тыс. сотрудников Deutsche Bahn работают над устранением последствий непогоды. Пассажирам, как предупредил концерн, следует учитывать ограничения в движении поездов в пострадавших регионах.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 160 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.